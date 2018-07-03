В Шымкенте памятник свинцевикам, погибшим в ВОВ, который был разрушен вандалами, установлен на новом месте и практически готов.

Памятник свинцевикам, воевавшим в ВОВ, почти готов. Аккуратная стела, на которой размещены таблички с именами 114 работников предприятия так и не вернувшихся с войны, размещена на территории школы №5 Шымкента.

Напомним, в канун дня Победы широкий общественный резонанс, вплоть до посольства Российской Федерации в Казахстане, вызвало сообщение о том, что памятник свинцевикам, погибшим на войне, разрушен. Были разбиты мраморные плиты, на которых были высечены имена заводчан, ушедших на фронт.

Памятник был установлен в далеком 1975 году по инициативе работников предприятия – Свинцового завода. И ухаживали за памятником сами сотрудники. А после того, как завод был продан в частные руки, обязанность следить за его состоянием была возложена на владельца завода. Но глядя на разруху, царящую на месте некогда промышленного гиганта, нетрудно догадаться, что он никому не нужен. Разруха, которая в этом случае была не только в головах, добралась и до памятника.

Акимат Шымкента выступал с инициативой перенести памятник на территорию школы №5. Вот только оставался открытым вопрос финансирования. Ведь акимат заниматься переносом чужого имущества не имел права. И тогда увековечить память о свинцевиках, погибших в Великой Отечественной войне, решили сотрудники коммунальных служб. Они и собрали необходимые средства. Так что сейчас можно смело сказать, что памятник сооружен методом асара, когда средства собрали неравнодушные люди и сделали такое благое дело.

Сейчас осталось завершить лишь небольшие работы по благоустройству прилегающей территории.

Саида Турсуметова