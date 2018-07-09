Вода – казалось бы, что может быть проще и привычнее. Но это первоэлемент нашей жизни, без которого ничего бы и не было. Каждый раз, узнавая о воде что-то новое, понимаешь, что без воды действительно никуда.

Запасы воды на планете

Если посмотреть на глобус, то видно, что воды на Земле гораздо больше, чем суши. И, кажется, что странно говорить о водном кризисе. Но если разложить все по полочкам, то картина складывается такая: 97,2% воды находится в соленых океанах и морях и только 2,8% – это пресная вода, которую мы можем пить и поливать растения. Эти небольшие запасы распределяются таким образом: 2,15% заморожено в горах, айсбергах и ледовой шапке Земли; 0,65% воды находится в реках и озерах; 0, 001% запасов – содержится в атмосфере.

Восемь стаканов и не меньше?

Сейчас все говорят, что в день нужно пить минимум 8 стаканов чистой воды. Без учета той, что содержится в пище. И вот люди, не особо задумываясь, вливают в себя эти два литра. На самом деле норма для каждого человека своя. Если вы спортсмен и занимаетесь физическим трудом, особенно летом, то пить придется больше, ведь организм активно теряет воду вместе с потом. Для офисного работника, сидящего под кондиционером, эти два литра в сутки покажутся «неподъемными». Лучше всего ориентироваться на жажду – мозг сам дает сигнал, что пора пить. У нас в голове есть специальный центр, который регулирует этот процесс.

Многие диетологи говорят, что количество воды, выпиваемой в сутки, должно зависеть от вашего веса – 30 мл на 1 килограмм.

Вода для стройности

Вода помогает сбросить вес. Происходит это по разным причинам. Очень часто люди испытывают чувство голода при обезвоживании. Им кажется, что они хотят есть, а на самом деле их организм нуждается во влаге. И если в таком случае выпить стакан воды, то минут через 20 голод отступит.

Еще один момент – питье холодной воды ускоряет обмен веществ. Недостаток воды способен замедлить метаболизм на 30 процентов. К тому же какое-то количество энергии тратится на «согревание» жидкости в желудке, а это позволяет сжигать дополнительные калории. Однако не стоит пить холодную воду, когда вы едите жирную пищу.

Мне приснился шум дождя

Почему под легкий шум воды так хорошо спится? Как и любые звуки природы, включая пение птиц и шелест листьев, шум воды создает ощущение покоя. Именно поэтому в психотерапии вода часто используется как белый шум, который оказывает на пациентов мягкое успокаивающее действие. Замечено, что под водное звуковое сопровождение успокаиваются и быстрее засыпают младенцы: для них водная стихия родная, напоминающая о самом беззаботном времени.

Косметологи – за море

Морская вода обладает отличным омолаживающим эффектом. В ней содержатся особые минералы-катализаторы, улучшающие обменные процессы и повышающие активность гормональных систем, а также большое количество биогенных стимуляторов, которые тонизируют организм и повышают эффективность работы желез внутренней секреции. Морская вода покрывает кожу тончайшим слоем кристалликов, придавая ей упругость и бархатистость. Кристаллики сохраняются в коже еще несколько недель после того, как ваш отдых у моря закончился.

Вода как лекарство

При недостатке питья организм хуже очищается от токсических веществ и отработанных продуктов жизнедеятельности. Чтобы поддерживать нормальную работу почек, между приемами пищи не забывайте пить воду, причем в основном в первой половине дня. А вот на ночь, чтобы не было отеков, напиваться не стоит.

Не пейте больше стакана-двух воды в час, даже если очень жарко. Вода попадает в кровь, и если ее выпить слишком много, кровяное давление будет расти.

Кстати, немногим известно о еще одном полезном свойстве воды – способности предотвращать головную боль. Во многих случаях возникновение неожиданной мигрени вызвано обезвоживанием. Поэтому чувствуя приближающуюся головную боль, выпейте стакан простой воды – это может предотвратить боль или уменьшить ее силу.

Осторожно, фильтры

Не слишком увлекайтесь бытовыми фильтрами воды, если вода в кране соответствует санитарным нормам. Фильтр не только убирает вредные примеси и запахи, но может «очистить» воду от полезных солей кальция и магния. А недостаток этих микроэлементов в организме плохо отражается на работе сердечно-сосудистой системы. Фильтровать воду советуют, только если у вас в регионе очень жесткая вода. И то есть смысл чередовать фильтрованную воду с нефильтрованной.

Признаком того, что ваш организм обезвожен или ему не хватает солей калия, натрия и магния могут стать судороги.

Яна Котт