Областной профсоюз раздает малообеспеченным семьям продуктовые наборы. В них продукты первой необходимости: мука, подсолнечное масло, макароны, гречка, чай. Общий вес составляет порядка 400 кг. Благотворительная акция проводится в честь празднования 20-летия Астаны.

Всего социальную поддержку получили 20 семей, это порядка 100 человек. В их числе многодетные, малоимущие семьи, люди с ограниченными возможностями. Айшолпан Айдарбаева работает уборщицей в роддоме. Мать-одиночка признается, что помогают им не часто, а потому для её семьи важны такие подарки.

Айшолпан Айдарбаева, многодетная мама: «Я одна воспитываю четверых детей. Старшему 13 лет, младшему 8. Мой муж скончался 9 лет назад. С тех я одна обеспечиваю детей. Получаем пенсию со стороны государства, но этих денег, конечно, хватает с трудом. Еще платим за съемную квартиру».

В областном профсоюзе отмечают, что главная цель — помочь малоимущим и многодетным семьям справиться с непростыми жизненными обстоятельствами. Очень важно оставаться неравнодушными и протягивать руку помощи.

«Это не разовая акция. В следующий раз постараемся охватить другие семьи, которые нуждаются в поддержке. Пока смогли помочь 20 семьям, купили им продуктовые наборы и вручили деньги. Эти семьи действительно нуждаются в этой помощи, они находятся в бедственном положении, живут на съемных квартирах», — отметил руководитель учебного центра при областном профсоюзе Бакнурбек Садыков.

Следует отметить, на сегодняшний день при профсоюзе действует социальный центр. За последнее время больше 1000 человек получили социальную помощь. В том числе ученикам из нуждающихся семей были приобретены учебники, одежда.

Жанат Тохтарбай