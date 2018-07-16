Читатель прислал видео, где парни на ходу купаются в кузове грузовика, наполненном до краев водой, передает NUR.KZ.

На центральной площади купальщики залезли в кузов, наполненный водой из ковша трактора и поехали по улицам города Арысь.

Очевидцы снимали их на видео с замечанием, что такого «бассейна» на колесах нет нигде в мире.

Экстремальные пловцы также записали себя на видео и хвалили друг друга за смелость словами: «Красавчики, джигиттер».

По ходу грузовика-«бассейна» ему сигналили проезжающие рядом машины. А оператор просил своих друзей не разбрызгивать воду на проезжую часть.