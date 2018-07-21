Стражи порядка призывают автомобилистов в случае встречи с хулиганами, не поддаваться эмоциям и не провоцировать воров на агрессию, передает «Хабар 24».

«Если вы столкнулись с такими моментами, что застали преступника в момент совершения преступления, не нужно его провоцировать на какие-то агрессивные действия. Тем более в момент совершения преступления преступник испытывает адреналин и готов на многое, чтобы избежать уголовной ответственности», — предупреждает начальник отдела по раскрытию краж чужого имущества ДВД города Алматы Алексей Стрельцов.

По данным полиции, с начала года почти 1700 алматинцев обратились в полицию с заявлениями о том, что их автомобили ограблены.

Воры снимают зеркала и колеса, разбивают стекла и достают ценные вещи из салона. Полицейские говорят, что в основном это безработные молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет, зачастую приехавшие из разных областей страны.

Нередко раскрыть подобные преступления следователям помогают камеры видеонаблюдения, которых становится всё больше. Отдельный интерес для воров представляют именно зеркала заднего вида. Как сообщили стражи порядка, есть целая схема, по которой их сбывают на рынках запасных частей. Стоимость одного зеркала может колебаться от 25 до 200 тысяч тенге.

Чаще всего нападения совершаются в центре города в обеденное и вечернее время. Полицейские просят владельцев машин быть осторожными.

В Алматы 19 июля при попытке задержать автоворов, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля, был смертельно ранен ножом известный казахстанский фигурист Денис Тен. Он был доставлен в больницу, где врачи пытались спасти ему жизнь, но помочь фигуристу не удалось.