Полицейские Шымкента разыскивают человека, который опубликовал видео нападения педофила на мальчика в подъезде. Они уже возбудили уголовное дело, и, согласно закону о персональных данных, виновнику грозит до семи лет лишения свободы. Такое же наказание могут понести все, кто продолжает рассылать кадры насилия над ребенком, сообщает 31 канал.

Мурат Ермеков, зам. начальника следственного управления ДВД Туркестанской области: «Прошу и требую от всех граждан соблюдать закон и предупреждаю всех граждан об уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни и нарушение закона о персональных данных и их защите способом выкладывания медиаматериалов в разные социальные сети, которые сейчас широко распространены. За нарушение данного закона предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до семи лет».

Нападение произошло в воскресенье. 33-летний мужчина напал на 11-летнего мальчика. Спасла ребенка соседка, услышавшая его крик. Полицейские задержали насильника. По словам бабушки, ребенок постепенно приходит в себя, но о моменте нападения по-прежнему не помнит. Однако его состоянию могут серьезно навредить расспросы о случившемся. Ведь на кадрах с камер наблюдения знакомые люди его узнают.

Бабушка пострадавшего мальчика: «Каждый день звонят, продолжается. Вот только вчера позвонили из Кореи знакомые с ужасом. Скоро ребенку в школу, я прошу, чтобы удалили, не распространяли».

К любому видео нужно относиться с осторожностью. Часто информация может сыграть обратную роль и навредить. Особенно если на кадрах дети. Мы призываем казахстанцев прекратить рассылку видео с пострадавшим ребенком. К сожалению, насилие над детьми – это горькая реальность, и никто от таких случаев не застрахован.

Извергу, который надругался над ребенком в подъезде, грозит от 15 лет лишения свободы и химическая кастрация. Но ведь мы уже сейчас понимаем: даже самое суровое наказание не исправит причиненного ребенку зла. Врачам еще предстоит выяснить, было ли преступление следствием психического заболевания насильника. И вот тут возникает целый ряд вопросов: лечится ли педофилия? Мог ли сам педофил предотвратить свое преступление? И обязательно ли шымкентский насильник – психически больной человек? Мы переадресовали их специалисту. Давайте её послушаем!

Ольга Трушкова, зам. директора Карагандинского областного психоневрологического диспансера:

– Можно ли вылечить педофилию?

– Нужно, прежде всего, желание человека избавиться от этого недуга. Во-вторых – его решимость обратиться к специалистам нашего профиля. Есть лекарственная терапия, если это на фоне органического поражения мозга, которое сопровождается повышением внутричерепного давления, сосудистыми расстройствами, головными болями. Второе – назначение препаратов, снижающих половую активность и направленность на детей. И третий, самый главный этап – психотерапия. Нужно попытаться перестроить мышление этого человека и его предпочтения сексуальные. Помочь ему выбрать.

– Обязательно ли педофил рано или поздно нападет на ребенка?

– Безусловно, не всякий педофил становится преступником, поскольку он не преступает эту черту. Он страдает, он болен, но на криминальные действия не идет. И не каждый, совершивший сексуальное преступление против несовершеннолетних, является педофилом, то есть больным человеком. Мы имеем два разных явления: педофильное поведение и истинная педофилия. Есть педофильное поведение по типу замещения. У него нет возможности половых контактов адекватных. И он использует то, что может использовать. В виде беспомощного, не могущего за себя постоять ребенка. Часто это люди криминального, асоциального поведения.