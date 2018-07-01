Полиция Алматинской области разыскала без вести пропавшего 16-летнего подростка, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Ранее сообщалось, что в Алматинской области ищут 16-летнего подростка, приехавшего к родственникам из Жетысая. Отмечалось, что Амиржан Кучаков 24 июня в 2 часа выехал на автобусе из города Жетысай, что находится неподалеку от Шымкента.

Подросток планировал навестить родственников отца, проживающих в Бесагашском районе Алматинской области. Прибыв на следующий день в город, он сел в такси и бесследно пропал. Как пояснили в пресс-службе ДВД Алматинской области, сообщение о пропаже ребенка поступило в Карасайскую районную полицию. «Был проверен номер телефона Амиржана, установлены контакты, которым он совершал последние звонки.

В итоге выяснилось, что Амиржан на одном из базаров встретил своего земляка и отправился в село Амангельды Ордабасинского района Туркестанской области. Ребенок там и был найден. Полицейские Алматинской области сообщили об этом родителям и доставили подростка к ним», — пояснили в пресс-службе ДВД.