В спецЦОНах приостановлено предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК.

«Причина, как сообщает АО «НИТ», – недоступность сервисов интегрированной информационной системы для Центров обслуживания населения (ИИС ЦОН).

В настоящий момент АО «НИТ» проводит восстановительные работы. Регистрационно-экзаменационные подразделения административной полиции предоставляют указанные услуги в штатном режиме и полном объеме», – сообщили в пресс-службе комитета.

В свою очередь в компании АО «НИТ» отметили, что о полном восстановлении работоспособности системы будет сообщено позже.

«Приносим извинения всем гражданам за доставленные неудобства», – обратились к населению в АО «НИТ».