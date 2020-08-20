В Туркестанской области регистрация автомобилей из Армении началась ещё с первого числа июня текущего года, передает Otyrar.KZ.

Сотрудники Сайрамского районного управления полиции Департамента полиции Туркестанской области проводят разъяснительную работу среди автовладельцев, имеющих автомашины, завезенные из-за рубежа, которые в течение определенного срока должны быть переоформлены.

По словам сотрудников Сайрамского РУП, на территории района зарегистрированы около 10 автомашин и не зарегистрированных «армянских автомашин» не осталось.

Полицейские надеются, что регистрацией автовладельцам «армянских автомашин» и получением ими «жёлтых номеров» количество дорожно-транспортных происшествий снизиться.

В целом правила дорожного движения в области зачастую нарушают не только автомашинами с государственными номерами Казахстана, но и транспортными средствами, ввезенными из-за рубежа.

В связи с тем, что они не зарегистрированы в стране, полицейские сталкиваются с некоторыми трудностями в выявлении нарушителей.

Одним из путей решения таких проблем является создание процедуры регистрации автотранспорта.

По имеющимся у полицейских области последним данным, больше всего транспортных средств, ввезенных из Республики Армения, находятся в Туркестане — 120 автомашин и 98 в Сарыагашском районе.

Меньше всего в Отрарском районе, туда завезли только 1 автомобиль из Армении.

Стоит также отметить,что в области из 531 «армянских автомашин» регистрации подлежат 330, а на сегодняшний день зарегистрировано 292, т.е незарегистрированными остаются 32 автомашины.

Полицейские Туркестанской области предупреждают автовладельцев: до окончания регистрации «армянских автомашин» осталось всего 10 дней.