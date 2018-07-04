Почетная миссия — председательствовать на внеочередной 26-ой сессии областного маслихата в Туркестане, выпала депутату областного маслихата, избранному из этого края, Базарбаю Мусабекову.

Базарбай Мусабеков, председатель сессии, депутат областного маслихата. «На рассмотрение депутатов вынесены вопросы «О внесении изменений в решение ЮКО от 23 октября 2017 года «О схеме управления ЮКО».

После переименования Южно-Казахстанской области в Туркестанскую, депутаты вносят изменения в схему управления, в административно-территориальное устройство и согласовывают персональный состав акимата. Глава региона на исторической сессии подчеркивает, что обретение древним Туркестаном статуса областного центра несет большую ответственность. Появилась необходимость повысить динамику развития города и его логистические возможности, а также усовершенствовать инфраструктуру.

Жансеит Туймебаев, аким Туркестанской области: «Я помню, как строилась Астана. Город с каждым годом становится краше. Также через 10-20 лет мы вспомним первые шаги в становлении и строительстве Туркестанской области. Будут построены жилые дома, объекты соцкультбыта. Я призываю всех внести свой вклад в развитие региона».

За вклад в развитие и становлении Астаны 46 депутатов областного маслиххата награждают юбилейной медалью «20 лет Астане»

Медалью за вклад в развитие области награждают Абудрашита Омарова и Мырзахана Манапова. Еще восемь наших земляков получают от областного маслихата Почетную грамоту.