Факт произошедшего пожара на территории штрафстоянки в Шымкенте зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», сообщила пресс-служба ДВД ЮКО.

Напомним, что в Шымкенте 45 автомобилей, 35 из которых были предназначены для утилизации, сгорели в результате пожара на штрафстоянке.



«15 июля в 01:14 на территории штрафной стоянки для автомобилей произошло возгорание автомашины «КамАЗ» с последующим переходом огня на легковые автомашины и на двухэтажное здание, расположенное рядом с мебельным цехом. Пожар локализован в 02:13 и ликвидирован в 03:05. Общая площадь пожара составила 294 кв.м (из них — 24 кв.м — крыша мебельного цеха)», — говорится в сообщении, распространенном ЧС по г. Шымкенту.

