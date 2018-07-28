В Шымкент, в рамках проведения Дней Астаны, прибыла делегация. Цель — ознакомление с проектами, осуществляемыми в Шымкенте. Гости приняли участие в бизнес-форуме «Межрегиональное сотрудничество Астана – Шымкент».

На состоявшейся в городском акимате встрече их ознакомили с социально-экономическим развитием региона. В рамках форума представители деловых кругов, институтов развития и госорганов обсудили региональные программы по поддержке предпринимательства, инвестиционные возможности, проекты государственно-частного партнерства, концепцию Smart City, инновационные решения по цифровизации экономики, развитию сферы услуг, роль цифрового маркетинга в развитии бизнеса.

По итогам встречи достигнуты договоренности о развитии межрегионального сотрудничества.

Заместитель акима Шымкента Д. Жумин поблагодарил столичных гостей за активное участие в налаживании межрегиональных связей и пожелал им дальнейших успехов в работе.

Напомню, с 28 по 30 июля в Туркестанской области пройдут Дни Астаны.