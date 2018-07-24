Шымкентцы вынуждены покупать дорогие арбузы и дыни.

В связи с тем, что дехкане научились отправлять продукцию на экспорт, на базарах цены выросли в разы. Если в прошлом году в это время горожане вдоволь наедались арбузов и дынь, то в этом не каждая семья может себе позволить купить бахчевые. Цены кусаются. В этом году арбузы и дыни очень дорогие, отмечают шымкентцы.

Нурлан Сериков, житель города: «Приходится ездить на базар и покупать. В городе в палатках у дома цены кусаются».

Оптовые цены на арбузы и дыни на базаре, по сравнению с прошлым годом, намного дороже. Вот, перекупщики арбузов, завезенных из Жетысая, продают по 60 тенге за килограмм. Прямо напротив торгует Назира Кадырбаева. Она председатель крестьянского хозяйства, привезла бахчевые из Шардары.

Назира Кадырбаева, председатель крестьянского хозяйства Шардаринского района: «У меня в Егизкумском сельском совете 27 гектаров земли, на 12 гектарах выращиваем арбузы и дыни. Килограмм дынь — 60, арбузы по 40 тенге. Дороже не могу продавать. Мы, крестьяне, знаем, как достаются деньги. Продукцию нашу в лаборатории проверяют. Так что она экологически чистая».

Администрация городского базара подтверждает, в прошлом году, в это время, цены на бахчевые были ниже. В этом году продукции намного меньше. И это сказывается на ценах арбузов и дынь. Большинство продукции сразу же грузится с поля в фуры и отправляется в соседние государства.

Гулайым Куздеуова, представитель администрации базара: «В этом году бахчевой продукции мало, по сравнению с прошлыми годами. Сегодня еще цены немного упали, так как арбузы и дыни завезли из Туркестанского, Шардаринского и Мактараальского районов. Но и этого количества мало для обеспечения горожан бахчевыми. Сейчас многие крестьянские хозяйства заключают договоры и покупатели забирают продукцию с поля».

В областном управлении сельского хозяйства говорят, что цены регулирует рынок. Они не могут повлиять на него, так как не правомочны. По данным специалистов, если в прошлом году экспорт сельхозпродукции достиг 405 тысяч тонн, то в этом году этот показатель будет еще выше.

Абдибай Мустафаев, руководитель отдела Туркестанского областного управления сельского хозяйства: «Самые высокие показатели у дехкан Мактааральского района — из 280 тысяч тонн продукции 187 с половиной тысяч тонн дыни и 92 с половиной тысяч тонн арбузов отправлены в Россию, Беларусь, Германию и Балтику».

Специалисты говорят, что крестьянские хозяйства сами знают, кому и по какой цене продавать. Так как прибыль от продажи они используют для покрытия расходов и вкладывают для ремонта и покупки техники, семян и удобрений.

У перекупщиков, занимающихся продажей бахчевых вдоль городских улиц, свой расчет. Транспортные расходы и плату за место они вкладывают в стоимость товара. И, конечно же, себестоимость его вырастет в разы. И это не секрет ни для кого. Поэтому, если есть возможность, разумнее покупать арбузы и дыни оптом, с поля.

Шынар Оразова