Правильный выбор школьного ранца или рюкзака в соответствие с ростом и весом ребенка крайне важен для здоровой спины и является одним из важных вопросов для каждого родителя.

Приобретая, ранец или рюкзак, необходимо учитывать несколько основных моментов: размер, вес, анатомическая форма, конструкция, посадка, прочность, практичность, качество используемых материалов и их безопасность. Преимущество стоит отдать тем вариантам, при которых нагрузка равномерно распределяется навесь плечевой пояс. Это позволит сохранить симметричное положение тела ребенка иосвободить его руки. Соблюдение этих правил является профилактической мерой от целого ряда заболеваний, как сколиоз, остеохондроз и образования грыж.

При выборе необходимо соблюдать следующие рекомендации:

— Выбирать ранец/рюкзак с жесткой ортопедической спинкой, который имеет специальный каркас, который должен быть жестким равномерно распределяющий вес и давление на позвоночник и для поддержания спину ребенка в прямом положении, не деформируя позвоночник;

— Лямки должны быть широкими и из приятного на ощупь материала, чтобы, не врезались в плечи ребенка от тяжести. Ручки должны регулироваться в длине, и ребенок должен носить его только на двух лямках, на спине, при этом, чтобы не давил на поясницу и шею ребенка;

— Размер и вес ранца должен соответствовать росту и возрасту ребенка. Без содержимого школьный рюкзак должен весить не более 1килограмма. Вес школьного ранца со всем его содержимым должен составлять максимум 10% от общего веса ребенка, чьи физические показатели развития соответствуют их возрасту согласно нормам, к примеру:

1-3 классы – до 1,5 -2 кг;

4-5 классы – до 2-2,5 кг;

6-7 классы – до 3-3,5 кг;

8 -11 (12) классы – до 4-4,5 кг.

Вместе с тем, содержание рюкзака является немаловажным. Зачастую это тяжелые учебники, вес которых не должен превышать: 300 граммов для учащихся 1-4 классов, 400 граммов для 5-6 классов, 500 граммов для 7-9 классов и 600 граммов для 10-12 классов.

«Ежегодно проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза школьных учебников. Так, в период 2014-2017 годы проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза более 2100 школьных учебников и принадлежностей. В 2017 году по результатам 86 исследований, вес двух образцов (издательство ТОО «Алматы кітап баспасы» г. Алматы) не соответствовали требованиям Гигиенических нормативов (учебник «Русский язык» для 1 класса с казахским языком обучения – вес 402 гр при норме 300 г; учебник «Қазақ тілі» для 1 класса с русским языком обучения – вес 424 гр при норме 300 гр.). А также при проверке издательства ТОО «Алматы кітап баспасы» установлено, что санитарно-эпидемиологическая экспертиза на образцы вышеуказанных учебников не проведена и экспертное заключение на них отсутствует»,- сказал Жандарбек Бекшин.

В результате выявленных нарушений издательству ТОО «Алматы кiтап баспасы» было выдано предписание об устранении нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, возбуждено административное дело и материалы были направлены на рассмотрение в специализированный межрайонный административный суд г. Алматы. По постановлению суда ТОО «Алматы кiтап баспасы» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 453800 тенге с приостановлением деятельности по комиссионной торговле сроком на 1 месяц.

Для решения проблем лишнего веса в детских портфелях с 2017 года начата реализация проекта по обеспечению каждого школьника индивидуальным шкафом для хранения учебников, сменной обуви и спортивных принадлежностей. «Такие меры были приняты после совместного обсуждения депутатской группы во главе Е.Бектурганова с министерством образования и науки и специалистами Комитета охраны общественного здоровья. Данные меры необходимы для профилактики болезней опорно-двигательного аппарата среди детей»,- пояснил Жандарбек Бекшин.

Также подбирая рюкзак, не забывайте, что помимо вышеизложенных требований, он также должен быть максимально безопасным. Следует обращать внимание на такие детали как светоотражающие вставки, которые необходимы для безопасности ребенка на дороге. Водителям будет легче заметить вашего ребенка во время перехода дороги в темное время суток или плохо освещенной местности.

Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан призывает помнить о наличии санитарных правил и гигиенических нормативов при составлении расписания, организации образовательного процесса, питания, режима отдыха, к школьной одежде, учебным изданиям, выбору портфеля (ранца), а также при ежедневном наполнении ранца. Сохранения здоровья детей и подростков, равно как и достижения успехов в учебе, в Ваших руках!

Напомним, что в Комитете охраны общественного здоровья на период подготовки и работы школ в учебном году будет работать горячая линия по номеру 8 /7172/ 74-18-64, куда можно будет обратиться с жалобой устно или письменно при выявлении фактов несоответствия подготовки школ к новому учебному году (в случае аварийного состояния), а также нарушений санитарно-технического, гигиенического содержания школ, качества организации питания и образовательного процесса.