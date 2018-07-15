35 казахстанцев, разыскиваемых по подозрению в коррупционных преступлениях, находятся за рубежом. Об этом сообщил заместитель председателя антикорруционного ведомства Олжас Бектенов, передаёт корреспондент BNews.kz.

«В настоящее время Национальным бюро по противодействию коррупции разыскиваются 74 человека, 35 из них находится за рубежом. По тем уголовным делам, по которым идёт расследование, ущерб огромный. Там и отмывание, и хищение, и организация преступных групп. Сейчас мы этим вопросом активно занимаемся совместно с генеральном прокуратурой, коллегами в зарубежных странах», — сообщил Олжас Бектенов в рамках открытой площадки «Новые тенденции развития» в Астане.

Он отметил, что в расследовании таких дел есть свои определённые сложности.

«В таких делах есть понятие международных правовых процедур, которые мы должны пройти прежде, чем экстрадировать человека. Цифры эти были ещё больше. В 2017 году достаточно успешно поработали. 38 лиц были задержаны, которые находились в розыске, 12 находились за рубежом, четверо из них уже экстрадированы, шестеро ещё ожидают экстрадиции. Принцип необратимости наказания должен выполнятся», — подытожил Бектенов.