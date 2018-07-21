«Мы сделали то, чего никто не ожидал. Эта операция в своем роде первая в мире. Мы очень гордимся нашей тайской командой. Я надеюсь, что эти 17 дней будут помнить, и они станут уроком для нас», – эту речь произнес руководитель спасательной операции после того, как из пещеры в Таиланде был спасен последний человек.

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ РОДИЛИСЬ В РУБАШКАХ

Непосредственно спасением детей в пещере Тхам Луанг занимались 100 спасателей, включая 18 дайверов из Великобритании, США и Украины. Всего же в операции было задействовано около 10 тысяч человек, в том числе армия.

Пещера Тхам Луанг, куда 23 июня отправились юные футболисты со своим тренером, тянется вглубь на 10 километров. Начавшийся ливень и поднимающийся уровень воды заставил группу спортсменов уходить все дальше и дальше. В конце концов ход затопило, и дети оказались отрезаны от мира. У них не было никакой возможности вернуться назад. Оставалось лишь собраться на возвышенности и ждать, найдут ли их. Чего стоили 9 дней неизвестности пропавшим детям и их родителям, даже представить страшно.

Все это время поиски не прекращались, и наконец появились первые новости. Пропавших мальчиков обнаружили два британских дайвера Джон Волантен и Ричард Стантон – волонтеры Британского совета по спасению из пещер. Появилась надежда, но вместе с ней стало понятно, какая невероятно сложная предстоит всем работа.

Мальчики ушли вглубь почти на 5 километров. И пещера временами сужалась настолько, что человек едва мог протиснуться между выступами. Чтобы протащить человека вместе с водолазным оборудованием, проходы надо было расширять. Местами видимость была почти нулевой. Кроме того, стоило учитывать, что некоторые мальчики не умели даже плавать, а им предстояло плыть под водой. Кроме того, они потеряли много сил, выживая в жестком режиме.

Ребятам очень повезло, что рядом с ними оказался такой тренер – человек не совсем обычный. 25-летний Экапол Чантавонг ребенком остался сиротой и несколько лет провел в буддистском монастыре, где научился беречь энергию при помощи медитации и ограничения движений. Местные газеты писали, что этим умениям он научил и своих подопечных. Когда потерявшихся наконец нашли, то Экапол был в самом истощенном состоянии: все эти дни он ничего не ел, отдавая все детям.

Но как только группу обнаружили, сразу была налажена доставка еды и кислорода. Чтобы поддерживать детей в нормальном физическом и психологическом состоянии к ним отправили врача.

Подготовку к спасательной операции осложняли обрушившиеся на регион дожди, которые постоянно затапливали пещеру, несмотря на непрерывную откачку воды. В первый день потребовалось 11 часов, чтобы спасти первых четырех мальчиков. Во второй день операция длилась 9 часов, в третий – 8. К концу этого дня на поверхность подняли всех детей, тренера и врача.

Обойтись без жертв, к сожалению, не удалось – погиб один из дайверов, принимавший участие в спасении: на обратном пути у него закончился кислород.

Всех вызволенных из пещеры тут же на вертолетах отправили в больницу и поместили в карантин. О чудесном спасении детей уже собираются снимать фильм американцы, они конечно же не смогли пропустить такой сюжет. Возможно, тогда мы узнаем много неизвестных пока подробностей. Ведь сама операция спасения была строго засекречена. Всем ее участникам запретили общаться с прессой и что-либо выкладывать в интернет.

Детскую футбольную команду«Дикие вепри», ставшую теперь самой знаменитой в мире, пригласили на финал ЧМ в Москву. Это было бы для них самым желанным подарком. Увы, пока врачи не разрешают детям покидать больницу.

ДРАМА В «ГРОМАДИНЕ»

Операция в Таиланде действительно была уникальной, но далеко не единственной, когда приходилось спасать людей из пещер в экстремальных условиях.

В июне 2014 года 52-летний спелеолог Иоганн Вестгаузер во время экспедиции в пещеру Ризендинг («Громадина») в Баварских Альпах попал под камнепад и получил серьезную травму головы. Для того, чтобы поднять его с глубины 1 километр, понадобилось почти три недели. В операции было задействовано около 200 спасателей. Раненого пришлось транспортировать по подземному лабиринту в специальной люльке.

Пещера Ризендинг самая глубокая в Германии, и ее первооткрывателем как раз является Иоганн Вестгаузер. Было это в 1995 году, а спустя почти 20 лет спелеолог едва в ней не погиб.

Участие в спасении Вестгаузера принимали лучшие специалисты из Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Понадобилась также срочная помощь врачей-спелеологов, которых в Европе единицы.

Работать команде спасателей предстояло в полной темноте. Длина пути, по которому транспортировали раненого, составляла около 15 км. Вертолетом были доставлены две специальные капсулы для движения пострадавшего по пещере. Вес капсулы вместе с человеком составлял около 100 кг. Весь путь пришлось поделить на шесть участков и в каждом оборудовать пункт остановки. Между пунктами проложили тросы, установили связь. 20 дней спасатели, сменяя друг друга, занимались титаническим трудом, протаскивая сквозь узкие щели раненого спелеолога. Эта операция стала одной из сложнейших в истории спасения людей из пещер.

Впрочем, за 10 лет до этого чудеса отваги и профессионализма в еще более трагичной ситуации демонстрировали российские спасатели.

ПРОКЛЯТЬЕ ВОРОНЬЕЙ ПЕЩЕРЫ

Эта пещера в Абхазии, носящая название «Воронья – Крубера», является глубочайшей известной пропастью мира. В 2001 году исследователям удалось опуститься в ней на глубину 1710 м и установить мировой рекорд. Но это был не предел. Спустя два года в Воронью организовали новую экспедицию. Ее цель – еще больше углубить горизонт и установить новый рекорд. Одним из участников этого уникального спуска был любитель-спелеолог из Архангельска Александр Кабанихин. Маршрут был наивысшей категории сложности, пещера уходила вниз резко вертикально.

Спуск начался 23 августа 2003 года. На глубине 500 метров произошло ЧП – отказал карабин на спусковом устройстве, и Кабанихин полетел вниз в 150 метровый колодец. И хотя через 30 метров сработало страховочное устройство и падение остановилось, приземление было крайне жестким. Александр получил компрессионный перелом позвоночника, переломы тазобедренных костей и голеностопа.

Теперь устанавливать мировой рекорд предстояло спасателям. Вытащить живым человека с такой глубины и с такими травмами еще никогда не удавалось.

Началась операция, длившаяся 68 часов. 14 спасателей под руководством начальника группы Юрия Фомина и при поддержке сочинского отряда МЧС почти трое суток поднимали на поверхность обездвиженного человека. Одни по заранее подготовленной трассе транспортировали раненого, другие расширяли узкие пещерные ходы, чтобы сквозь них беспрепятственно могли пройти носилки.

Александр Кабанихин остался жив и даже не стал инвалидом. Почти год он провел в гипсовом корсете. И как только стал на ноги, вернулся в отряд спелеологов.

Подготовила Яна Котт