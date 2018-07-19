В Алматы установили причину нападения на известноо фигуриста Дениса тена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДВД Алматы.

«Сегодня, 19.07.2018, около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой, Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Тен Д.Ю. было нанесено ножевое ранение», — сообщили в Департаменте.

По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы.

Как сообщалось ранее, состояние Дениса Тена крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия. Он потерял 3 литра крови.