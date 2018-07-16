Аким Туркестаной области Ж.Туймебаев, посетив с рабочим визитом Отырарский район, в городище Отырар встретился с архитекторами, археологами и историками. Темой разговора стало развитие города Туркестана. Глава региона в своем выступлении отметил, что в свое время агломерация древнего города была очень хорошей.

«На пути к городищу Отырар есть несколько холмов. Необходимо исследовать каждый из них. Когда-то Отырар был крупным городом, а села вокруг него служили ему. Например, в местности «Алтынтобе» изготавливали монеты, женские украшения. В «Жаман тобе» забивали скот и разделывали его, а мясо отправляли на продажу. В «Шакты тобе» точили ножи. То есть агломерация была и тогда. Сейчас из областной казны выделяются средства на развитие древнего городища. Здесь должны быть созданы условия для туристов. В будущем эта зона должна обрести вид музея под открытым небом», — сказал Ж.Туймебаев.

Затем рабочая группа посетила Отырарский государственный археологический музей-заповедник, ознакомилась с работой экспозиционного зала, где был проведен капитальный ремонт.

Когда-то территорию городища Отырар можно было пройти вдоль и поперек за один день. То есть в то время она занимала около 200 гектаров. Следы пожаров свидетельствуют о том, что город не раз подвергался нападениям.

В рамках госпрограмм «Культурное наследие» и «Возрождение древнего Отырара» в 2004-2007 годах были проведены работы по исследованию, консервации и музеизации пятничной мечети XIV века, жилого квартала XVI века, поселений XI-XII века, стен, центральных ворот и «Дарваза-и суфи», стратиграфического шурфа, бани XIV века и других памятников.

На сегодня в Отырарском районе проживают более 50 тысяч человек. А посмотреть древнее городище каждый год приезжают в два раза больше туристов.

Для создания благоприятных условий для туристов на средства районного бюджета разработана проектная документация благоустройства 1,7 км территории от мавзолея «Арыстанбаб» и городища «Отырар төбе», получена положительная экспертиза.