Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы посетил городище Отырар в Туркестанской области. В рамках визита министр заложил капсулу на участке строительства визит- центра для туристов.

По мнению Мухамедиулы, центр должен стать местом продвижения культурного туризма не только в регионе, но в целом по стране.

«Мы должны развивать туризм, это одно из самых нужных направлений. Визит-центр будет визитной карточкой не только городища Отырар, но всего региона. Сегодня с нами вместе в поездке участвуют журналисты из разных стран, мы встречаем сегодня ребят, которые проехали по нескольким регионам. Теперь они будут рассказывать о нашей стране везде. Я надеюсь, что проделанный путь им понравился. Хочу сказать огромное спасибо Ерлану Куанышевичу Айтаханову за работу в районе, видно как развивается все. Спасибо Вам, уважаемые жители, что храните наши традиции и культуру», — сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

В рамках открытия визит-центра прошла встреча делегации туристов, которые за несколько недель побывали в трех регионах Казахстана. В состав делегации вошли туристы, международные блогеры, журналисты » National geographic» всех регионов.

Делегаты проехали по маршруту Великого Шелкового пути. Министр посетил городище «Отырар» вместе с туристами, где ознакомлялся с ходом работ по реконструкции исторического участка.

Шуддин Саидов