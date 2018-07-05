Аким Туркестанской области Ж. Туймебаев в ходе рабочей поездки в Казыгуртский район ознакомился с жизнью района, посетил ряд предпринимательских и крестьянских хозяйств.

В первую очередь глава региона ознакомился с работой ТОО «Қарқын-2030», которое занимается откормом скота и производством мясной продукции. В собственности товарищества, созданном в 2009 году, — 250 гектаров земли. В комплексе, рассчитанном на откорм 800 голов, на сегодня содержится 400 голов крупного рогатого скота. В цехе за сутки вырабатывается 5 тонн колбасных изделий 12 видов.

Готовая продукция реализуется не только в нашей стране, но и в России. На производстве постоянной работой обеспечены 35 человек, а 50 — привлекаются на сезонную. В прошлом году товарищество произвело продукции на 2 млрд. 955 млн. тенге.

Таким образом, в казну поступило 167 млн. 218 тыс. тенге в качестве налогов. Аким области, убедившись в правильной работе товарищества, сообщил, что за пять месяцев текущего года по региону было произведено свыше 90 тысяч тонн мясной продукции, из них 8 тысяч тонн приходится на Казыгуртский район.

Однако отметил, что для региона, благоприятного для развития скотного хозяйства, это низкий показатель. А также дал указания главе района каким образом развивать работу в этом направлении. Помимо этого, глава региона посетил ТОО «Аманкелді» сельского округа Кызылкия, которое занимается выращиванием зерновых и плодово-ягодных культур.

На сегодняшний день товарищество занимает 2322 гектаров, обеспечивая хорошую прибыль. Здесь постоянной работой обеспечены 250 человек. В 2005 году товарищество получило статус специализированного семеноводства. Предприниматель познакомил с работой хозяйства и заметил, что при использовании метода капельного полива уменьшились расходы, а объем продукции вырос. Например, в 2017 году урожай яблок, персиков, вишни, сливы, абрикоса, груш и винограда принес прибыль 14 млн. тенге.

После этого глава области остановился в крестьянском хозяйстве «Ыбрайым кажы», занимающемся подготовкой корма для скота, имеющем 0,25 га земли. Здесь в сутки выпускается две тонны гидропона.

В конце поездки аким области в интервью представителям СМИ сказал, что в районе идет развитие земледелия и животноводства. Он отметил, что на сегодняшний день в районе выросла площадь интенсивных садов, а также своевременно решаются насущные коммунальные проблемы населения. «Если в Казыгуртском районе общая площадь интенсивных садов составляет 242 гектара, то в этом году — 80 гектаров. В районе теплицы занимают 117 гектаров, в этом году прибавилось еще 30. Средняя урожайность пшеницы и ячменя, посаженных на 28 тысячах га, может составить 23-25 центнеров.

Это доказывает, что на сегодня финансовое положение района улучшается. Помимо этого, проводится работа по обеспечению газом восьми населенных пунктов района. В этом году 1800 казыгуртских семей будут обеспечены голубым топливом. В ближайшие годы планируется довести газификацию до 95 процентов. Для этого проводится соответствующая работа.

В плане обеспечения питьевой водой Казыгуртский район стоит в первых рядах: население обеспечено ей на 88 процентов. В этом году питьевой водой были обеспечены 9 населенных пунктов. Такие вопросы, как обеспечение населения водой, газом и качественными дорогами, в этом районе решаются на должном уровне», — заявил Ж. Туймебаев.