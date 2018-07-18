В этом году в Отырарском районе голубое топливо будет подведено к 22 населенным пунктам.

В результате природным газом обеспечат 2 тысячи семей, то есть приблизительно 80 процентов населения района. А в следующем году будут обеспечены газом 7 населенных пунктов. Об этом заявил аким Туркестанской области во время рабочей поездки в район.

При встрече с местным населением глава региона рассказал о работе по газификации.

«До сегодняшнего дня в Отырарском районе не было газа. Чтобы решить эту проблему принимаются должные меры. В этом году строительные работы в селах Шаульдер и Темир идут полным ходом согласно графику. Кроме этого, для газификации населенных пунктов Ески Шилик, Жана Шилик, Актобе и имени Ш. Калдаякова предусмотрены средства, а строительные работы начнутся в ближайшие дни. Планируем в скором времени район полностью обеспечить газом», – сказал Ж. Туймебаев.