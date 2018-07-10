В Генеральной прокуратуре под председательством Кайрата Кожамжарова проходит коллегия по итогам первого полугодия, передает Tengrinews.kz.

В ходе коллегии генеральный прокурор заявил, что ведомством разработан законопроект, направленный на гуманизацию уголовной политики.

«Вводятся общественные работы, ограничение свободы по 260 составам преступлений. Снижаются штрафы, уменьшаются сроки лишения свободы по 36 составам, сокращается на пять лет давность привлечения по тяжким преступлениям. Это повлечет освобождение до пяти тысяч осужденных лиц. Закон уже подписан Главой государства. Работу по укреплению законности будем продолжать», — сказал Кайрат Кожамжаров.

Генеральный прокурор сообщил, что в Казахстане наблюдается снижение числа задержанных и арестованных. По протестам генерального прокурора снижены наказания более чем 200 лицам.

«По протестам генерального прокурора Верховный суд изменил 269 приговоров. В результате оправдано 12 человек, из них трое провели в колониях от одного до семи лет. 223 осужденным смягчены наказания», — заявил Кожамжаров.

Он также отметил, что рамках программы «Цифровой Казахстан» Генеральная прокуратура реализует пять проектов по автоматизации уголовного и административного процессов, анализа, проверок и рассмотрения обращений. «С начала года свыше 4 тысяч уголовных и 160 тысяч административных дел расследуются в электронном формате», — рассказал генеральный прокурор.