23 июля в поселке Мартобе утонула 15-летняя местная жительница. По предварительным данным она купалась в неустановленном месте.

23.07.2018 года в 23-23 поступило сообщение о том, что в с. Мартобе Каратауского района города Шымкент в искусственном водоеме в 21.48 минут утонул подросток 2003 г.р. В тот же день 5 спасателей оперативно-спасательного отряда обнаружили и извлекли тело подростка без признаков жизни. Школьница купалась в не оборудованном для купания месте.

Причины происшествия выясняют сотрудники отдела внутренних дел Каратауского района г. Шымкент. С начала купального сезона в городе Шымкент зарегистрировано 4 несчастных случая на воде, все они произошли в запрещенных для купания местах.

Департамент по ЧС города Шымкент напоминает! Не купайтесь в запрещенных и незнакомых местах. Нырять там очень опасно. Надо помнить, что, купаясь в запретных местах, вы можете принести несчастье не только себе, но и окружающим.

Не забудьте оказывать первую помощь утопающему. В случае опасности вызовите спасателей по телефону «112».