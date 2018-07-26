При проведении монтажа электропроводов, мужчина получил поражение электрическим током, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

24 июля в 12:20 на пульт управления оперативных дежурных поступило сообщение из микрорайона Забадам о том, что по улице Кленовая в частном жилом доме при проведении монтажа электропроводов получил поражение электрическим током и госпитализирован в больницу мужчина 1974 г.р.

В данное время состояние его удовлетворительное. Это второй случай в городе, когда несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании электричества приводит к несчастным случаям.