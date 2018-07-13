В Шымкенте начался суд по делу о коррупционных преступлениях в регистрационно — экзаменационном отделе управления административной полиции.

Дело, в 2016 году названое одним из самых громких коррупционных разоблачений, расследование по которому длилось два года, вышло на стадию судебного разбирательства.

Это самый «массовый» судебный процесс — 38 обвиняемых. Такого в истории шымкентского суда еще не было. Следствие проводит специализированный уголовный суд. Но в здании СМУСа не нашлось помещения способного вместить всех фигурантов с их адвокатами. Не говоря уже о родственниках. Поэтому процесс проводится в актовом зале Аль-Фарабийского отдела полиции. Но даже и сюда попали далеко не все.

Специально для суда актовый зал полиции претерпел изменения. Здесь установлены камеры для съемки видеопротокола, сооружен стеклянный и зарешеченный кабинет со скамьей подсудимых. Прессу в зал пустили, предупредив, что сами подсудимые не желают, что бы их демонстрировали в СМИ.

Председательствующий судья Абсаттар Шахидинов начал предварительное заседание.

Большинство из обвиняемых бывшие сотрудники РЭО. Но есть и гражданские лица. По материалам следствия всем 38 обвиняемым вменяются семь статьей Уголовного Кодекса — среди них создание ОПГ, дача и получение взятки, злоупотребление полномочиями.

Задержание сотрудников РЭО в Южно-Казахстанской области велось на протяжении почти всего 2016 и частично в 2017 году. «Как сообщали в Нацбюро по противодействию коррупции, на системной основе сотрудники РЭО занимались вымогательством денежных средств у граждан за оказание услуг при обращении в регистрационно-экзаменационные отделы».

Суд продолжается.