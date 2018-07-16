В Шымкенте прививку от менингита сделали свыше 300 человек

В этом году те, кто хочет совершить хадж в Мекку, обязательно должны сделать прививку от менингита. Эту процедуру любой гражданин может получить в Шымкентской городской больнице № 1, которая расположена по улице Дулати.

По данным врачей в день прививку делают более 20 человек, готовящихся к паломничеству. С начала сезона подготовки к паломничеству вакцинацию от менингита получили свыше 300 человек. Оплата за вакцинацию составляет — 27 тысяч 400 тенге, деньги вносятся в кассу. С квитанцией необходимо подойти к врачу. И только после того, как обратившемуся измерят давление и температуру и если все будет в норме, сделают прививку.