На основании постановления акимата города Шымкент от 11 июля 2018 года №36 «О реорганизации и переименовании некоторых государственных учреждений города Шымкент», государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции города Шымкент» реорганизовано путем присоединения к государственному учреждению «Отдел жилищных отношений города Шымкент».

Государственное учреждение «Отдел жилищных отношений города Шымкент» переименовано на государственное учреждение «Управление жилья и жилищной инспекции города Шымкент».

Государственное учреждение «Управление жилья и жилищной инспекции города Шымкент» является правопреемником реорганизованных государственных учреждений «Отдел жилищных отношений города Шымкент» и «Отдел жилищной инспекции города Шымкент».

Требования кредиторов указанных юридических лиц могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего объявления по адресам: улица Т. Рыскулова, 8А, тел. 39-59-10; улица Токаева, 14Б, тел. 39-23-68.