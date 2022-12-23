Льготное жилье вне очереди выдавали в Шымкенте

Борцы с коррупцией выявили несколько нарушений в деятельности управления жилья Шымкента.

По данным Антикора, из-за отсутствия законодательных норм, должностные лица могли самостоятельно выбирать квартиру со статусом «служебное жилье» и приватизировать его. Коррупционные схемы были выявлены и при выдаче арендного жилья. По данным ведомства, победителей конкурса выбирают нечестным путём.

Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции г.Шымкента:

«Вы должны понимать, эта проблема остро стоит не только в Шымкенте, но и по всему Казахстану. Мы это открыто обсуждаем на комиссии, а вы не хотите обнародовать эту проблему. И вовремя ничего не решаете. Набравшие 16–17 баллов, получили арендное жилье, а набравшие 26 баллов не включены в список победителей. За полгода моей работы в Шымкенте, еще ничего не поменялось в управлении жилья. Чем вы заняты и куда смотрите? Мы должны всех закрыть за решетку, чтобы ситуация изменилась?!».

Жанат Утебаева, руководитель управления жилья г.Шымкента:

«Мы сейчас настроили базу. Квартиры распределяются по итогам жилищной комиссии. Кому попало мы квартиры не выдаем. Решение комиссии можно посмотреть на сайте kezekte.kz. Мы принимаем решения и меняемся. Каждый человек по ИИН и своему ЭЦП может посмотреть, сколько перед ним человек стоят в очереди и сколько после него. Остальные ошибки будут рассмотрены и исправлены».

По данным Антикора, управление жилья рассчитывает стоимость арендного жилья по одной категории здания, а цена аренды правовым актом не утверждается. За последние три года сняли с очереди на жилье, больше 4 тысяч человек. Из них 84 сироты и 278 многодетных матерей. А основной проблемой на сегодня является предоставление жилья без соблюдения очерёдности, рассказывают борцы с коррупцией.

Алексей Колосков, руководитель управления превенции антикоррупционной службы г.Шымкента:

«Как показал анализ, предоставление жилья нередко проходит без соблюдения очередности. К примеру, граждане с 2012 года стоят в очереди на жилье по категории «дети-сироты». Будучи №36, №37, №38, №40 и №41 в очереди, они не получили квартиры, тогда как очередникам №42-48 жилье предоставлено. Аналогично, №49, №50 и №53 с 2012 года стоят в очереди на жилье по этой же категории, они не получили квартиры, тогда как очередникам выше по очереди №51, №54-68 жилье предоставлено. Подобные случаи не единичны, по информации служащих управления жилья, причинами такой практики является безрезультативный поиск нуждающихся в жилье».

Руководитель управления жилья заверила: по всем замечаниям Антикора работа ведётся.

Жанат Утебаева, руководитель управления жилья г.Шымкента:

«Мы автоматизировали систему арендного жилья. Если человек снят с очереди или же его очередь движется наверх или он получил квартиру, то к нему приходит смс на его телефон. По детям сиротам и многодетным матерям, которых сняли с очереди. Например, мы снимаем многодетную маму с очереди, если на ее имени есть квартира. Мы проводим работы по этому делу».

Конкретных случаев коррупции, специалисты не выявили. Однако потенциальная возможность сохраняется, считают в департаменте. По итогам антикоррупционного мониторинга, внесено 15 предложений, которые на сегодня выполнены ведомством.