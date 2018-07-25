К международному дню борьбы с гепатитом на оживленном и всегда многолюдном Верхнем рынке Шымкента стартовала акция «Стоп гепатит».

6 медицинских работников областной клинической больницы в течение 5 часов будут бесплатно проверять всех желающих жителей. Десятки торговцев и покупателей уже прошли осмотр.

Со слов гепатологов, чаще всего у населения нашего региона встречается гепатит В и С. Нередкий случай, когда эти формы вирусной инфекции возникают в организме после операций с использованием нестерильных приборов. В четверг акция «Стоп гепатит» пройдет на железнодорожном вокзале Шымкента.