В дежурную часть Туркестанского РУВД поступило сообщение из городской больницы о том, что в медучреждение поступил 30-летний мужчина с телесными повреждениями.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что неизвестный, применив физическую силу, забрал у потерпевшего сотовый телефон стоимостью 60 000 тенге и деньги в общей сумме 20 000 тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка задержан житель Кызылординской области. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Туркестанского РУВД по статье «Грабеж» УК РК. Проводится досудебное расследование. Полицейскими проверяется причастность подозреваемого и к другим аналогичным преступлениям.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют жителям области и г. Шымкента быть бдительными, чтоб не стать жертвой грабителей, не показывать в людных местах свои ценные вещи.

Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону «102».