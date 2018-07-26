В Казахстане созданы новые территориальные избирательные комиссии, передает Tengrinews.kz.

Постановление было принято 26 июля 2018 года на заседании членов Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан под председательством Берика Имашева.

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и указами Президента Республики Казахстан «Об изменении границ города Астаны», «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области», «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Южно-Казахстанской области» Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан принято Постановление о образовании в Алматинской области Кегенской районной территориальной избирательной комиссии, Туркестанской области — Жетысайской и Келесской районной территориальной избирательной комиссии, а также в г.Астане — территориальной избирательной комиссии района Байқоңыр.

Также были приняты соответствующие Постановления по вопросам внесения изменений и дополнений в Правила определения количества избираемых депутатов маслихатов в административно-территориальных единицах в соответствии с численностью населения, внесения изменений и дополнений в образцы печатей территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий и признания утратившими силу некоторых постановлений ЦИК РК.