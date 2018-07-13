Об этом сообщил глава региона на мероприятии по развитию города Туркестана как духовно-культурного центра тюркского мира.

«Жилые дома в Туркестане не будут многоэтажными. Потому что высота дома не должна превышать мавзолей Х. А. Ясави. Мавзолей должен быть виден со всех сторон. Дома будут строиться в стиле средневековой архитектуры. Так в стране хоть один город будет иметь исторический вид», – сказал Ж. Туймебаев.

Глава региона, который рассказал о необходимости превращения региона благоприятным для туристов, о строительство нового аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзала, гостиниц и кафе.

Кроме этого, аким известил о будущем строительстве музея Ясави, так как за последние годы было много публикации по наследиям Ясави.

В ходе мероприятия аким области Ж. Туймебаев отметил, что в рамках поручении Президента каждый регион построит по одному зданию в Туркестане. К примеру, аким Астаны А. Исекешов предложил построить в Туркестане парк «Астана».