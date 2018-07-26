В г.Туркестан с участием акима области состоялось заседание коллегии прокуратуры области по итогам про­верки соблюдения земельного законодательства при предоставлении, использовании и сегментировании земельных участков за 2015-2017 годы.

В работе коллегии также приняли участие руководители местных исполнительных и уполномочен­ных государственных органов об­ласти.

Отмечено, что работа акиматов в сфере земельных отношений осуществляется не на должном уровне, допущены многочисленные нарушения при предоставлении земельных участков.

Так, без соблюдения требований земельного законодательства акиматом Сайрамского района допущено разделение 50 га земель на 400 участков под ИЖС, оформленных по подложным документам.

В городе Туркестан на основании поддельных протоколов комиссиио предоставлении земельных участков через конкурсы и аукционы, незаконно оформлены свыше 130 участков, площадью 100 га.

В результате государству нанесен ущерб свыше 700 млн. тенге.

По указанным фактам ведутся досудебные расследования.

Одновременно, принимаются меры по возврату земель в государственную собственность.

По итогам 6 месяцев текущего года, в результате принятых прокурорами мер 73 лица привлечены к различным мерам от­ветственности, государству возвращено свыше 19 тыс. га земель на 1 млрд. тенге.

По итогам коллегии, местным исполнительным и уполномоченным госорганам даны конкретные поручения по обеспечению законности в земельной сфере.