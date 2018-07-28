В настоящее время на селеопасных территориях Туркестанской области расположены 4 района и 1 город. Также бассейны рек Аксу, Бадам, Сайрам-су, Балдыберек, Угам, Жабаглы-су считаются селеопасными.

В этой связи в Сайрам-Угамском национальный парке Толебийского района Туркестанской области с сотрудниками ЮКРЭТУ ГУ «Казселезащиты» инженером-гидрологом Акынгазиевым Ж. и сотрудниками ДЧС главный специалист отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций капитан гражданской защиты Елеусизовым И. и старшим инженером Толебийского района старшим лейтенантом гражданской защиты Кадир Н. провели рейдовые мероприятия и агитационно-пропагандисткие рейды по селевым и оползневым зонам.

Также в тесном сотрудничестве с местными исполнительными органами для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с селями, на опасных участках установлены 102 предупредительных знака.

А специалисты эксплуатационно-технического управления Южно-Казахстанской области «Казселезащиты» определили 69 селеопасных участков и в целях снижения селевой опасности ежедневно проводят мониторинг гидрометеорологической ситуации. Вместе с тем для взятия под контроль селевое течение на территории области на селеопасных участках вдоль рек области проведены 165 обследований.

Для оповещения и формирования действий населения селеопасных участков в период опасности возникновения селевых потоков активизирована разъяснительная работа.

Распространяются информационные инструкции, памятки среди акимов сельских округов, руководителей учебных заведений, собственников частных домов, хозяйственных объектов и учреждений, расположенных в зонах возможного воздействия селей.