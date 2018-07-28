В Туркестанской области подведены итоги международного пленэра «Kaskasu». В церемонии закрытия мероприятия и награждении участников принял участие аким области Жансеит Туймебаев.

Глава регион посмотрел картины, нарисованные художниками, и пожелал мастерам кисти творческих успехов.

«Несомненно, картины участников данного мероприятия, приехавших из разных уголков мира, пополнят фонд живописи Туркестанской области. Надеюсь, что мастера кисти, находившиеся в творческом поиске в ходе пленэра, длившегося неделю, порадуют нас прекрасными работами. Главная цель проведения — создание картин с изображением красот Туркестанского региона, имеющего свои географические особенности, показ их всему миру, и через них способствовать развитию туризма», – сказал Жансеит Туймебаев.

Международный пленэр художников прошел с 22 по 27 июля 2018 года по инициативе областного акимата. Организаторами вступили областное управление культур и развития языков, акимат Толебийского района. Участие в нем приняли 24 профессиональных художника из Турции, Кыргызстана, России, Узбекистана, Азербайджана, городов Астаны, Алматы, Уральска, Актобе, Атырау, Павлодара, Караганды, Тараза и Туркестанской области.

В течение семи дней они посетили историко-культурные достопримечательности Туркестана, Толебийского, Сузакского, Байдибекского, Отырарского, Ордабасинского, Мактааральского, Жетысайского, Сарыагашского, Шардаринского районов и запечатлели их на холстах.

Цель мероприятия — пропаганда культурных и аркхитектурных памятников, традиций и обычаев, истории и национальной культуры, красоты региона, развитие туризма, укрепление дружественных связей. К тому же это возможность обмена опытом для художников тюркоязычных стран.

Завершилось мероприятие концертом с участием звезд казахстанской эстрады Нурлана Онербаева и Гульнар Сихымбаевой.