В канале «Эски анхор», протекающем через село «Галлачи» в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области, 2 и 3 июля были найдены три ноги, оторванные от тел двух человек, передает paruskg.info

Об этом «Озодлику» 23 июля на анонимных условиях сообщил собеседник, представившийся сотрудников РОВД Чиракчинского района.

В качестве подтверждения своей информации собеседник передал через мессенджер Telegram две отдельные справки, отправленные начальником районной милиции главе УВД Кашкадарьинской области.

В справках сообщается, что неопознанные части тела, найденные в канале «Эски анхор», отправлены в Бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Зебо Рузиева сообщила, что личности «хозяев» найденных ног пока не установлены. Но подробности сообщить она отказалась, сославшись на тайну следствия. В настоящее время назначены экспертизы ДНК для установления личности «хозяев» оторванных от туловищ ног. По предварительным данным, это женские ноги.