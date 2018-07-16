Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в первом полугодии 2018 года составила по Шымкенту – 24441 тенге (продовольственный набор составил 13443 тенге, непродовольственные товары и платные услуги – 10998 тенге).

В ее структуре доля расходов на приобретение мяса, мясопродуктов и рыбы на конец первого полугодия текущего года занимала 19,5%, молочных, масложировых изделий и яиц – 15,3%, овощей и фруктов – 11,7%, хлебопродуктов, крупяных изделий и риса – 6,3%, сахара, чая, соли, майонеза и специй – 2,2%, непродовольственных товаров и платных услуг – 45%.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в первом полугодии 2018 года составила по Туркестанской области 24810 тенге (продовольственный набор составил 13646 тенге, непродовольственные товары и платные услуги – 11164 тенге).

В ее структуре доля расходов на приобретение мяса, мясопродуктов и рыбы на конец первого квартала текущего года занимала 19,8%, молочных, масложировых изделий и яиц – 14,9%, овощей и фруктов – 11%, хлебопродуктов, крупяных изделий и риса – 7%, сахара, чая, соли, майонеза и специй – 2,3%, непродовольственных товаров и платных услуг – 45%.