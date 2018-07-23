В период с 23 по 25 июля в связи с подготовкой к отопительному сезону (испытание газопроводов на герметичность) будет ограничена подача газа по следующим улицам:
Акназархана, Безделева, Калтаева, Смирнова, Жидели, Елшибек батыра, Казанкап Акына, Жанкожа батыра, Алдиярова, Майлы кожа, Туркестанской, Сматлаева, Алакол, Сайрамской, Достоевского, Челюскинцев, Орынбай акына, Сулейменова, Дундича, Карасу, Ак-су, Манкентской, Шалгынды, Багысбаева, Олжабай батыра, Караменде батыра, проезд Тауке хана и тупик ул. Туркестанской.
Кроме того, в период с 24 по 27 июля будет ограничена подача газа по следующим улицам:
Мкр «Акжар»: ул. Сулу тобе, Ордалы, Айыртау, Саумалколь, Тауелсиздик-1,2,3,4, Ушкын, Ынтымак, Шымкентская, Алтын Кемер, 60лет Казахстана, Муратбаева, Куттыкол, Сейфулина, Коргалжын, Агынсай, Наурыз, Аксу Жабағлы, Ауэзова, Шанды кол, Жеты кара, Оркен, Шаттык, Шымбаз,Токбергенов;
Мкр «Сауле»: ул. Казыбек би, Аулие Сай, Абылай хана, М.Ауэзова, Коктобе, Жастар 1,2,3, Тәуке хана, Конаева, Рыскулбекова, Гулисман, Нуршашу, Бесарыс, Баянауыл, Муратбаева, Байдибек ата, Казығұрт, Майлы Қожа, Жабаева, Ақмешит, Абая, 50 лет Победы, Ынтымак, Жанатас, Қызыл сұнқар, Жанақұрылыс, Ондиристик, Азаттық, Келес, Жанабазар.
Отд. К. Маркса – ул. Бадамская.
Мкр «Курсай»: ул. Бекболатова, Курсай, от ул. № 1 до ул. № 18, Новостройка, Бухарская, рынок «Жібек Жолы».
Руководство ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» приносит свои извинения за причиненные неудобства.