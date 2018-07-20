В ходе заседании коллегии Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по итогам деятельности за первое полугодие Председатель Алик Шпекбаев отдельно остановился на достигнутых результатах в борьбе с коррупцией.

«Практически во всех сферах вскрыты системные факты коррупции с участием высокопоставленных должностных лиц. Только за прошедшие полгода изобличено более 700 лиц, из которых 18 руководителей республиканского, 55 — областного, 101 — городского и районного звеньев», — отметил Алик Шпекбаев.

Среди них вице-министры энергетики, ответственный секретарь внешнеполитического ведомства, председатель и заместитель председателя Комитетов Министерства сельского хозяйства, топ-менеджеры национальных компаний, руководители правоохранительных органов, а также судьи различных уровней.

Разоблачены организованные преступные группы с участием должностных лиц департаментов госдоходов по Южно-Казахстанской области и г. Алматы (взятки на таможенных постах), сотрудников органов внутренних дел Акмолинской (покровительство старателям) и Мангистауской (покровительство браконьерам) областей.

Большинство коррупционных правонарушений совершено служащими местных исполнительных органов, сотрудниками органов внутренних дел и работниками квазигосударственного сектора.

Отмечено усиление работы по пресечению незаконного вмешательства должностных лиц в предпринимательскую деятельность.

Агентством защищены права более 300 бизнесменов, что в 3 раза больше показателя прошлого года (108).

В результате принятых мер, сумма установленного ущерба возросла до 9,7 млрд. тенге, что почти на 4 млрд. тенге больше прошлого года (5,9 млрд. тенге), а возмещаемость составила 8,5 млрд. тенге (4,9 млрд. тенге) или 88%.

В ходе следствия наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 4,6 млрд. тенге, что в 4 раза больше прошлогоднего показателя (1,2).

В соответствии с поручением Главы государства принимаются меры по снижению репрессивности уголовного процесса. В результате почти в 2 раза сократилось число задержанных и заключенных под стражу лиц.

По словам Алика Шпекбаева активизирована работа по профилактике коррупционных правонарушений. По итогам расследования каждого уголовного дела в трудовых коллективах госорганов рассматриваются представления по устранению причин и условий коррупции.

Такие встречи с участием представителей Агентства, общественности и СМИ проводятся по всей стране.

С начала текущего года в государственные органы и организации внесено 588 представлений. По результатам их рассмотрения к различной дисциплинарной ответственности привлечены 517 должностных лиц.

«Сегодня в рамках модернизации правоохранительной системы начата работа по оптимизации структуры Нацбюро, несмотря на его малочисленность среди правоохранительных органов.

Сейчас пересматривается деятельность межрегиональных управлений, сокращается число управленческого звена, автоматизируются бизнес-процессы и внедряются новые IT-технологии, что позволит повысить заработную плату сотрудников и эффективность их работы», — сказал Алик Шпекбаев.