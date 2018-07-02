Внеочередная двадцать шестая сессия Туркестанского областного маслихата шестого созыва состоится 3 июля в 16-00 часов в здании акимата города Туркестана по адресу: г. Туркестан, площадь Есимхана, 3, (большой зал заседаний на 1 этаже).

На рассмотрение сессии вносятся вопросы:

О согласовании персонального состава акимата Туркестанской области;

О некоторых вопросах административно-территориального устройства области;

Об утверждении регламента областного маслихата.

Завтра же, 3 июля, но в Шымкенте, в 11:00 состоится заседание постоянной комиссии по бюджету. На повестке дня сессии — шесть вопросов, в основном они касаются организационных вопросов.