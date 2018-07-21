УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Для всех желающих приобрести жилье в г. Шымкенте по государственным программам «7-20-25», «Нұрлы жер» с 23 июля 2018 года «Жилстройсбербанк» проводит консультационные работы в центре обслуживания населения «Фронт-офис» акимата Шымкента. Здесь Вы можете получить полную консультацию по жилищным программам и заключить договор о жилстройсбережении.

А так же, Вам расскажут о строящихся домах в городе Шымкенте и как можно участвовать в жилищных программах. По всем вопросам обращайтесь по тел: +7 701 605 36 39, +7 705 486 96 08. Вас ждут в консультационном центре ЖССБ: «Фронт-офис» Акимата г. Шымкент, угол пр. Рыскулова — ул. Байтурсынова, остановка «Наурыз». Не упусти свой шанс!