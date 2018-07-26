Казахстан оказался в списке рабовладельческих стран. Некоммерческая организация Walk Free представила выпуск Глобального индекса рабства. И в этом — антирейтинге наша республика занимает 83 место из 167, передает ASTANATV.KZ.

Согласно исследованию правозащитников, в Казахстане в рабстве находятся 75 тысяч человек.

Корреспондент Бахрамбек Талибжанов, разбираясь в проблеме, встретился с бывшей невольницей. 25-летняя девушка, назовем её Айгуль, 4 месяца провела в рабстве. Весной 2018 она приехала из аула в Шымкент на заработки. Устроилась в кафе. 12 часов в сутки работала на кухне, официанткой и уборщицей. Первые 10 дней хозяева ей исправно платили, но потом перестали, вспоминает Айгуль. Когда девушка начала требовать зарплату, у нее забрали телефон и документы. А за возмущения стали избивать. Вынуждали оказывать интимные услуги.

Айгуль: И посуду мыла, и кухрабочей была, и в сауну меня отправляли. Хозяева мне угрожали, говорили: «Если наш постоянный клиент пожалуется на тебя, то мы тебя уничтожим». Сбежать от них было невозможно. Везде были установлены камеры, даже в спальне. Охранники постоянно следили и не выпускали никуда. Однажды Айгуль все же удалось обхитрить охранника и сбежать.

Девушка обратилась за помощью в общественную организацию «Сана сезім». Психологи помогают ей с реабилитацией, а юристы с восстановлением документов и возвращением к родителям в аул. О случившемся они ничего не знают. Если Вас сейчас смотрела бы Ваша семья, что бы Вы им сказали? Что бы Вы им передали? Большой, огромный, огромный привет. Это уже другая история.

Зимой этого года шымкентские волонтеры нашли на одной улиц города гражданина России, который провел в трудовом рабстве 25 лет! 68-летний Геннадий Петров четверть века жил в одном из аулов. Пас овец за еду. На заработки в Казахстан мужчина приехал в 90 годы, после чего связь с близкими была утеряна. Как он оказался в рабстве, где его удерживали и кто, мужчина так и не вспомнил.

Лилия Халиулина, юрист ОО «Сана сезім»: Медицинская помощь ему не оказывалась. И возможности обратиться у него не было. Потому что и сбежать у него возможности не было. Потому что он понимал, что находится в чужой стране и документов у него нет. Когда здоровье Геннадия ухудшилось, они взяли и просто оставили его у дороги по пути к городу Шымкент, как ненужного котенка.

Волонтеры и общественники при поддержке международной правозащитной организации помогли Геннадию Петрову воссоединиться с семьей. Все они сейчас живут в Алтайском крае, в городе Бийск.

По данным «Сана сезім» за последние два года они смогли вызволить из рабства 93 человека. Общественники отмечают, что чаще всего в рабство попадают узбекские мигранты. Встречаются также граждане Кыргызстана, Таджикистана, России и Молдовы.

Оказавшись в неволе, они трудятся на полях и фермах, женщин заставляют заниматься проституцией.

Раушан Худайшукурова, руководитель приюта для жертв торговли людьми ОО «Сана сезім»: Есть недобросовестные работодатели, которые например, пользуются уязвимым положением таких людей. Знают, например, что нет родственников, нет родителей, которые могли бы искать этих людей. И просто напросто пользуются их положением.

Возможно, не выплачивают им заработную плату, забирают документы, удостоверяющие личность. На этой неделе правозащитная организация Walk Free представила обновленные данные по людям, подвергшимся разным формам рабства. По оценкам экспертов, в мире таковых сегодня более 40 миллионов человек. Организация включила в список принудительный брак и детский труд, сексуальную эксплуатацию.

В исследовании использовали данные официальной статистики 167 стран мира. Лидирует в антирейтинге Северная Корея, где более 10 процентов населения заняты подневольным трудом. Казахстан оказался на 83 месте.

В нашей стране, по подсчетам зарубежных специалистов, насчитывается 75 тысяч рабов.

Недавно казахстанские правозащитники вызволили из рабства в Алматинской области 25 узбекских мигрантов. Их заставляли работать на стройке. Общественная организация «Сана сезім» сейчас помогает пострадавшим восстановить документы. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, правозащитники советуют не ехать в слепую на заработки в чужую страну, и тщательно изучать рынок труда. Также важно заключать трудовой договор, и ни при каких обстоятельствах не отдавать свои документы.