В Туркестане прошла внеочередная конференция областного филиала партии «Нур Отан», в которой приняли участие первый заместитель партии Маулен Ашимбаев, аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев, делегаты.

На встрече были обсуждены вопросы модернизации работы партии, активизации взаимодействия с обществом и населением, усиления контроля за исполнением пяти социальных инициатив Главы государства. Маулен Ашимбаев выразил уверенность в том, что вновь созданную Туркестанскую область ожидают позитивные перемены. На конференции была обсуждена важность города Туркестана в истории казахской государственности и необходимость поступательного развития теперь уже областного центра.

«Туркестан получил новый виток в своем развитии благодаря политике президента. Безусловно, это исторический шаг и оправданное продолжение заслуг наших предков. В будущем Туркестан превратится в центр тюркского мира. Поэтому крайне важно уделять внимание развитию здесь культуры туризма. Решение Главы государства о создании Туркестанской области золотыми буквами впишется в историю страны. Это даст возможность областному центру внести свой вклад в развитие Казахстана. Управление новой областью Глава государства доверил грамотному руководителю — Жансеиту Туймебаеву.

До этого он ответственно трудился на других руководящих должностях. Сделал многое и для развития Южно-Казахстанской области. Он не только блестящий организатор, но и известный тюрколог. Был послом в Турции, поэтому хорошо знает особенности тюркской культуры. Не сомневаемся, что свой опыт он мастерски направит на развитие и процветание Туркестана и возврат ему былой славы. В связи с этим предлагаю кандидатуру Жансеита Туймебаева на должность председателя областного филиала партии», — сказал Маулен Ашимбаев.

Кандидатуру единогласно поддержали делегаты конференции. Заместитель председателя партии торжественно вручил Ж. Туймебаеву свидетельство о новой должности.