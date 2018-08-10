Эти пары весьма интересные и обворожительные. Они прекрасно смотрятся вместе, у них трогательные и необычные отношения, они безумно любят друг друга. Вот какие совместимости Знаков Зодиака — самые чувственные и красивые.

Лев — Скорпион

Он — Лев, она — Скорпион. Этот союз двух страстных личностей на самом деле основан на их противоположностях, ведь он — яркий, горячий Огонь, а она — холодная, ледяная Вода. Лев не боится тяжелого проницательного, пробирающего тебя изнутри взгляда леди-Скорпион, он тонет в нем, словно в прекрасном омуте. Только женщина Скорпион видит в нём истинные благородные прекрасные качества, за которые его можно любить и обожать. Он дарует ей чувство надёжности, она поддерживает в нём ощущение уверенности. Эта пара — безусловно прекрасный пример того, как мужественность и женственность могут слиться в страстном танце любви.

Овен — Рыбы

Мужчина Овен и женщина Рыбы — это яркий пример совместимости мужества и женственности, силы и нежности. Он может проявить в этом союзе свою силу, целеустремленность и мужество. Она может всегда оставаться самим воплощением нежности, доброты и женственности. В этом союзе Овен получает признание и поддержку своих амбиций, а Рыбы столь нужную ей защиту и покровительство. Овен и Рыбы могут быть счастливы в том случае, если он не будет слишком авторитарным и жестким, а она не станет слишком жертвенной и мягкой.

Козерог — Близнецы

Мужчина Козерог и женщина Близнецы могут создать очень интересный и загадочный союз. Он — воплощение мужества, практичности и суровости. Она — сама легкость, радость и многогранность. Женщина Близнецы уважает мудрость и серьезное отношение к жизни Козерога. Мужчина Козерог восхищается удивительным разумом Близнецов. И хотя он может не понимать её эмоциональности и непостоянства, а она может считать его слишком правильным и занудным, их совместимость основана на большом чувстве любви и счастья быть друг с другом.

Телец — Водолей

Терпеливый и приземленный мужчина Телец потерял своё сердце и самообладание в тот же миг, когда встретил необычную и таинственную женщину Водолея. Но несмотря на всю её независимость и оригинальность, Телец видит в ней нечто большее — единственного надежного и честного человека. И так оно и есть. Женщина Водолей, как и мужчина Телец, является постоянным человеком. Телец и Водолей — это прекрасный союз приземленного упрямого и понятного, как открытая книга мужчины и эксцентричной, непредсказуемой, таинственной женщины. И даже если они будут время от времени ссориться: он ворчать и высказывать своё недовольство, а она уходить в никуда и вести себя непредсказуемо, они всё равно всегда будут особенной, прекрасной, любящей парой.

Близнецы — Весы

Очаровательная и умная женщина Весы умеет найти подход к этому непредсказуемому и непостоянному мужчине. Мужчина Близнецы будет изумлен тем, насколько изящно и легко женщина Весы подведет его к принятию нужного ей решения. Женщина Весы и мужчина Близнецы — это совместимость двух интеллектуально развитых, интересных личностей. Но если Близнецы могут быть взрывными и непредсказуемыми, то внешне мягкая женщина Весы является более продуманной и хитрой особой. Только она имеет к нему подход и только ей удается мягко и невидимо управлять им. Женщина Весы — лидер по своей натуре, но она никогда не будет вести себя грубо и властно. И всё же это необычайно красивый и интересный союз, основанный на взаимном уважении и умении наслаждаться гармонией и равновесием в своем союзе.

Рак — Лев

Мужчина Рак и женщина Лев — это довольно интересный и красивый союз. Совместимость этих Знаков Зодиака основана на нежности, любви, необычайной искренности между ними. Мужчина Рак умеет видеть в ней то, чего не видят другие, высоко ценить её и быть самым внимательным и любящим. Он является лидером в душе и мягко управляет женщиной Львицей, позволяя ей быть организатором и руководителем в их жизни. Женщина Лев дарит ему невероятное ощущение счастья и теплоты. Вместе они могут выйти за пределы своих возможностей и стать намного лучше и успешнее. Мужчина Рак всегда будет восхвалять и подчеркивать красоту и обаяние Львицы. А женщина Лев будет мотивировать мужчину Рака на отважные и оригинальные поступки.

Дева — Телец

Мужчина Дева и женщина Телец — это совместимость двух постоянных и практичных Знаков Зодиака. Она спокойна и уравновешенна, он мягок и учтив. Эта пара очень красива и интересна, поскольку они обретают особенный покой и удовлетворение вместе. Её последовательность и его критический взгляд на жизнь, её умение прекрасно слушать и говорить и его рассудительность и склонность подмечать детали — всё в этой паре основано на гармоничном дополнении друг друга. Мужчина Дева находит в женщине Тельце спокойствие и равновесие, которое забирает все его тревоги. А она влюбляется в него до беспамятства и видит в нем родственную душу.

Весы — Стрелец

Мужчина Весы и женщина Стрелец аж светятся от своей любви и сразу же привлекают внимание к своему невероятному союзу. Их совместимость основана на дружбе и нежности, свободе быть собой и мечтательности. Вместе они становятся ещё более яркими, добрыми, мягкими, щедрыми. Когда Весы и Стрелец сливаются в один союз, кажется, будто перед ними открывается множество возможностей, а мечты становятся реальными. Они умеют разговаривать друг с другом, им всегда интересно вместе, они открытые и искренние в своих отношениях. Мужчина Весы очарован такой трогательной, открытой и оптимистичной женщиной Стрельцом, а женщина Стрелец просто околдована его обаянием и умением дарить чувство спокойствия. Эта пара безусловно очень интересная и красивая.

Скорпион — Овен

Мужчина Скорпион и женщина Овен — это невероятно сильный и красивый союз. Мужчина Скорпион сразу же влюбляется в невинную, верную и искреннюю женщину Овна. Возможно, он даже открывает ей свои тайны, поскольку чувствует, что она никогда не сделает ему больно. Он очаровывается её жизненным духом и яркой независимостью. Она же видит возле себя сильного, страстного и невероятно притягательного мужчину. Их союз — это совместимость двух противоположных энергий: Воды и Огня. Они будут бороться с недостатками друг друга, но в то же время перед ними откроется целый мир возможностей и счастья, которое они могут обрести только будучи вместе.

Рыбы — Рак

Мужчина Рыбы и женщина Рак — это невероятно чувственный союз двух глубоких личностей. Их отношения похожи на сказку, они не могут долго быть друг без друга. Мужчина Рыбы и женщина Рак могут быть не просто близкими друг другу — они связаны невидимыми душевными узами, они чувствуют друг друга на каком-то невидимом уровне. Мужчина Рыбы может выслушивает все её тревоги и переживания, а женщина Рак дарит ему свою любовь и нежность. Они читают мысли друг друга и любят на очень глубоком уровне. Со стороны эта пара выглядит невероятно любящей и счастливой, и так оно и есть.

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