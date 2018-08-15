Местная власть принялась устанавливать порядок на дороге перед Центральным Верхним рынком.

Избавиться от ненужного, навести порядок, сделать жизнь автомобилистов и пешеходов максимально комфортной и безопасной. На месте снесённых незаконных построек возле Верхнего рынка Шымкента кипит работа. Работники ТОО «ЛТД «Турмыс» устанавливают железные ограждения. Анипа, жительница с.Аксукента: «Часто приезжаю в город. Приятно, что в порядок приводят территорию перед Верхним рынком. Теперь Шымкент имеет статус республиканского значения. Правильно, что установили железные ограждения. Люди должны понимать, что это для их же блага. Воспитывать надо культуру поведения на дороге и в семье, надо говорить об этом и в школе. Переходить дорогу в установленном месте — правило элементарное, все знают, но всё равно делают по-своему».

На этом отрезке дороги есть подземный переход. Но не все им пользуются. Жители умудряются перепрыгивать через бетонные ограждения. Теперь этим безумным неспортивным прыжкам пришел конец, уверены коммунальщики.

Ниже по улице Толе би есть еще один подземный переход. Его отремонтировали, побелили, покрасили, однако перебить невыносимую вонь так и не смогли.

Индивидуальный предприниматель: «В переходе провели ремонтные работы: побелили стены, полы забетонировали. Только там такой смрад стоит. Там же люди по малой нужде ходили. Не знаю, наверное, по этому переходу никто и не будет ходить. А мы подземку возле себя держим в чистоте. Ведь если чисто и людям приятно, и у нас будут клиенты».

Все, кто торгует на базаре законно, наконец довольны. Действия властей по сносу самовольно установленных бутиков и торговых рядов поддерживают и водители общественного транспорта.

Бахтияр, водитель маршрутной «ГАЗели» №109: «Хорошо стало. Без препятствий ездим. Надеемся, что так будет всегда. Самое главное, что не беспокоишься за безопасность пешеходов. Ведь раньше здесь на каждом шагу сидели люди, торговали. Да еще плюс покупатели».

Акимат города сумел положить конец «беспорядку» в самом центре мегаполиса. Решением суда «базар» ликвидирован, а торговцам предложены цивильные места на официальной территории Верхнего рынка. Но прежде чем стать культурной столицей, Шымкенту предстоит еще решить вопрос с автобусами, тротуарами и озеленением.

Шынар Оразова