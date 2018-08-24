Общественный деятель Аружан Саин сообщила о необходимости мальчика из села Абай вместе с семьей переехать в Алматы и попросила общественность помочь с продажей квартиры в селе Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.
«Чтобы защитить ребенка, чтобы в его дальнейшей жизни у него была возможность забыть кошмар, который с ним случился, семью нужно перевезти из поселка Абай в Алматы. Семья 7-летнего мальчика продает квартиру в поселке, но пока безрезультатно. По этому по просьбе мамы публикую объявление здесь», — сообщила Саин на своей странице в Instagram.
Он отметила, что квартира продается за 5 миллионов тенге — эту сумму семья отдаст в банк как взнос за ипотеку на покупку квартиры в Алматы и будет рассчитываться за кредит.
«На эту квартиру мама мальчика и ее сестра зарабатывали почти 8 лет, откладывали каждую копейку, дополнительно взяли деньги в долг, с которым окончательно рассчитались в конце прошлого года», — отметила Саин.
По ее словам, просьба не является призывом собрать деньги на покупку квартиры.
«Мы не можем собирать деньги на жилье семьям. Мне почти каждый день пишут с просьбами о помощи купить кому-то жилье, выплатить кредиты, среди людей тоже есть те, кто в тяжелом положении. Но мы физически не можем помогать с жильем и сборами на него. Надо искать другие решения. Мы уже всерьез говорим, что мы и как программа защиты жертв и свидетелей, и как следственный комитет вынуждены помогать с правовой стороны. Я не знаю что делать, честное слово. Но бросить этих детей без помощи тоже нельзя», — отметила она.
Дорогие друзья, нужна помощь. Чтобы защитить ребенка, чтобы в его дальнейшей жизни у него была возможность забыть кошмар, который с ним случился, семью, нужно перевезти из поселка Абай в Алмату. Семья 7-ми летнего мальчика продает квартирув поселке, но пока безрезультатно. По этому, по просьбе мамы, публикую объявление здесь: Продается 4-х комнатная квартира в поселке Абай, 74 кв.м. за 5 млн. тенге. тел: +7 747 136 3025 Эту сумму семья внесет как взнос за ипотеку, за жилье в Алматы и будут рассчитываться за кредит. На эту квартиру мама мальчика и ее сестра зарабатывали почти 8 лет, откладывали каждую копейку, купили взяв в долг, за который окончательно рассчитались в конце прошлого года. Прошу перепост и помощь в продаже этой квартиры! Огромное спасибо ВСЕМ! В фб пишут про сбор на жилье, сразу отвечу: Друзья, смотрите, у нас сейчас еще одна семья из того же района, где ребенок подвергся также насилию со стороны старшеклассников. На них идет огромное давление, также надо перевозить, так как там небезопасно для ребенка. Это еще один жилищный вопрос,который надо решать срочно. У самьи из Абая хоть есть квартира своя,которую они могут продать, взять ипотеку и рассчитываться. Второй ребенок даже нет жилья! Живут с родителями супруга, и похоже все не в восторге,что мама решила бороться и защищать сына! Родители — с ограниченными возможностями, и ребенок пострадавший — инвалид детства:-( мама и дети стоят в очереди уже 11 лет на жилье в Алматинской области, и со 151 стали 111 (!!!) Неужели так медленно она продвигается???? Хоть какая то надежда былабы их устроить! Как и абайский мальчик, сын тоже категорически боится возвращаться в школу и в это село вообще…. Мы не можем собирать деньги на жилье семьям. Ко мне почти каждый день пишут, с просьбами о помощи купить кому то жилье, выплатить кредиты, среди людей тоже есть те, кто в тяжелом положении. Но мы физически не можем помогать с жильем и сборами на него… Надо искать другие решения. Мы уже всерьез говорим, что мы и как программа защиты жертв и свидетелей, и как следственный комитет вынуждены с правовой стороны помогать. Я не знаю что делать, честное слово. Но бросить этих детей без помощи тоже нельзя
По словам Аружан Саин, на семью второго мальчика из соседнего села того же Сарыагашского района теперь уже Туркестанской области, дело о насилии над которым сейчас расследуют правоохранительные органы, также идет огромное социальное давление.
«Также надо перевозить, так как там небезопасно для ребенка. Это еще один жилищный вопрос, который надо решать срочно. У семьи из Абая хоть есть квартира своя, которую они могут продать, взять ипотеку и рассчитываться. Второй ребенок даже не имеет жилья! Живут с родителями супруга, и, похоже, все не в восторге, что мама решила бороться и защищать сына. Родители с ограниченными возможностями, и ребенок пострадавший — инвалид детства. Мама и дети стоят в очереди на жилье уже 11 лет в Алматинской области, и со 151-го места стали на 111-м. Как и абайский мальчик, он тоже категорически боится возвращаться в школу и в это село вообще», — сказала она.
Для покупки квартиры в селе Абай Аружан Саин попросила обращаться по телефону +7 747 136 30 25. Для другой помощи и помощи второй семье определены контакты фонда «Добровольное общество Милосердие»: +7 727 267 66 46 или 250 12 73, координатор Жандос: +7 776 555 47 71.