Общественный деятель Аружан Саин сообщила о необходимости мальчика из села Абай вместе с семьей переехать в Алматы и попросила общественность помочь с продажей квартиры в селе Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.

«Чтобы защитить ребенка, чтобы в его дальнейшей жизни у него была возможность забыть кошмар, который с ним случился, семью нужно перевезти из поселка Абай в Алматы. Семья 7-летнего мальчика продает квартиру в поселке, но пока безрезультатно. По этому по просьбе мамы публикую объявление здесь», — сообщила Саин на своей странице в Instagram.

Он отметила, что квартира продается за 5 миллионов тенге — эту сумму семья отдаст в банк как взнос за ипотеку на покупку квартиры в Алматы и будет рассчитываться за кредит.

«На эту квартиру мама мальчика и ее сестра зарабатывали почти 8 лет, откладывали каждую копейку, дополнительно взяли деньги в долг, с которым окончательно рассчитались в конце прошлого года», — отметила Саин.

По ее словам, просьба не является призывом собрать деньги на покупку квартиры.

«Мы не можем собирать деньги на жилье семьям. Мне почти каждый день пишут с просьбами о помощи купить кому-то жилье, выплатить кредиты, среди людей тоже есть те, кто в тяжелом положении. Но мы физически не можем помогать с жильем и сборами на него. Надо искать другие решения. Мы уже всерьез говорим, что мы и как программа защиты жертв и свидетелей, и как следственный комитет вынуждены помогать с правовой стороны. Я не знаю что делать, честное слово. Но бросить этих детей без помощи тоже нельзя», — отметила она.

По словам Аружан Саин, на семью второго мальчика из соседнего села того же Сарыагашского района теперь уже Туркестанской области, дело о насилии над которым сейчас расследуют правоохранительные органы, также идет огромное социальное давление.

«Также надо перевозить, так как там небезопасно для ребенка. Это еще один жилищный вопрос, который надо решать срочно. У семьи из Абая хоть есть квартира своя, которую они могут продать, взять ипотеку и рассчитываться. Второй ребенок даже не имеет жилья! Живут с родителями супруга, и, похоже, все не в восторге, что мама решила бороться и защищать сына. Родители с ограниченными возможностями, и ребенок пострадавший — инвалид детства. Мама и дети стоят в очереди на жилье уже 11 лет в Алматинской области, и со 151-го места стали на 111-м. Как и абайский мальчик, он тоже категорически боится возвращаться в школу и в это село вообще», — сказала она.

Для покупки квартиры в селе Абай Аружан Саин попросила обращаться по телефону +7 747 136 30 25. Для другой помощи и помощи второй семье определены контакты фонда «Добровольное общество Милосердие»: +7 727 267 66 46 или 250 12 73, координатор Жандос: +7 776 555 47 71.