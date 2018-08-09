2 человека в Казахстане скончались от конго-крымской лихорадки. И оба случая зарегистрированы на юге страны — в Кызылординской и Туркестанской областях. Об инфекции корреспондент Рашит Ильясов побеседовал с врачом-эпидемиологом Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга МЗ РК Асем Кумысбаевой., передает almaty.tv.

— Для начала расскажите — что это за инфекция и как ее подхватывают люди?

— Мы знаем, что конго-крымская геморрагическая лихорадка — это тяжелое инфекционное заболевание, которое вызывается иксодовыми клещами, а именно геалема Азиатикум, которые обитают в Казахстане в полупустынных и пустынных ландшафтах. Сейчас активными очагами являются три области в Казахстане — это Туркестанская, Жамбылская и Кызылординская области. Как передается конго-крымская лихорадка? Она передается путем укуса инфицированного клеща и при прямом контакте биологических жидкостей или крови человека, больного конго-крымской лихорадкой. По республике сейчас активно проводится санитарная противоклещевая обработка. То есть более 6 миллионов животных в сельских хозяйствах подвергаются этой обработке и около 300 тысяч пастбищ. Еще создается санитарно-защитная зона 330 неблагополучных пунктов.

— А сколько человек сейчас болеют этой лихорадкой?

— По республике за 7 месяцев 2018 года заболело 10 человек конго-крымской геморрагической лихорадкой. Из них — по 4 случая в Жамбылской и Туркестанской областях и 2 случая в Кызылординской области. Сейчас идет тенденция к снижению. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в прошлом году было 13 случаев, идет снижение. На данный момент летальных исходов у нас зарегистрировано 2 случая — в Кызылординской и Туркестанской областях. Также сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, идет тенденция к снижению. В прошлом году было 4 случая.

— Как людям уберечь себя от заражения этой инфекцией? Поделитесь какими-нибудь советами.

— Да, конечно, нужно себя защитить от укусов клещей. Обязательно при укусах клещей нужно обращаться за медицинской помощью, но нужно соблюдать и профилактику. То есть обязательно, когда выходите на природу или на отдых, надевайте длинные брюки, длинные рубашки с манжетой или воротником. Обязательно заправляйте рубашку в брюки, а брюки в носки или сапоги. Или надевайте комбинезон. Также старайтесь надевать светлую одежду, чтобы можно было заметить на них клещей. Обязательно наносите на себя средства от насекомых. А при удалении клеща надевайте перчатки. Обязательно надевайте головные уборы, чтобы защитить себя от укуса инфицированного клеща.

— Благодарю за полезные рекомендации. Врач-эпидемиолог Асем Кумысбаева рассказала о конго-крымской лихорадке в стране и методах профилактики.