26 августа в 16:09 в Республиканский оперативно-спасательный отряд в Алматы поступила информация о том, что две девушки потерялись в районе пика Большого Алматинского, передает 24.kz.

В 16:24 оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда (в том числе 1 кинологический расчет) выехали на место проведения поисково-спасательных работ. В 18:06 туристы были найдены, начался их спуск с горы. В 18:55 спасатели благополучно спустили потерявшихся иностранок.

В ходе проведения поисково-спасательных работ было установлено, что заблудившиеся туристки – гражданки Испании.

Девушки были доставлены до личного автотранспорта, в медицинской помощи не нуждались, сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.