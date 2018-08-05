Известного на весь мир мудреца и поэта Абая Кунанбаева изобразили на стене в Шымкенте.

Неоднозначное граффити нарисовали по улице Мадели кожа (бывшая Астраханцева). Там, где несколько лет назад появились изображения героев-казахстанцев, сражавшихся за мирное небо в годы Великой Отечественной Войны — Алии Молдагуловой и Бауыржана Момышулы. И тогда ни у кого язык не повернулся назвать такое граффити вандализмом.

Неизвестно, кто автор нового рисунка. Раскрывать себя и ставить фирменную подпись на «холсте» в этот раз мастера не стали. Видимо, не успели спросить разрешения у властей. Лишь в нижней части граффити заглавными латинскими буквами белым по красному — ABAY.

На то, чтобы нарисовать великого казахского поэта, у граффитистов ушло всего несколько часов темного времени суток.

Многие прохожие восприняли стрит-арт-объект как дань уважения и почтения казахскому поэту и просветителю. Другие — не видят никого сходства с Абаем Кунанбаевым, считая подобное художество оскорбительным. Мол, граффити с таким великим человеком могло быть куда масштабнее, а, главное, художники — профессиональнее.

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Татьяна Корякина