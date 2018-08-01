В противоположность северным областям в Туркестанской области август будет очень жарким. Весь месяц температура будет колебаться в районе 40 градусов жары.

Плюс 40 будет 5 августа. Если переменная облачность и будет, то особой прохлады она не принесет. Особенно жаркими будут первые две недели, затем температура немного снизится, но всего на пару градусов. Ночи тоже прохладными не будут, минимальная ночная температура составит 18 градусов.

Весь месяц в Шымкенте продержится 30-градусная жара. Здесь, конечно, пройдут дожди, но сильно на температуру воздуха они не повлияют.

Максимальные температуры ожидаются в начале месяца: 5 и 6 августа столбик термометра поднимется до 38 градусов, дальше температура начнет постепенно снижаться и к концу месяца будет около 30 градусов.

Дождливых дней можно пересчитать по пальцам – 10, 11 и 25 августа.